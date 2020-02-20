Правительство Армении утвердило проект решения о переносе рабочего дня 29 мая 2020 года на субботу. Как передает «Арменпресс», руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян отметил, что в результате решения последние 4 дня мая будут нерабочими.

Принятие проекта решения правительства Армении “О переносе рабочего дня” обусловлено необходимостью организации отдыха граждан в связи с празднеством Республики Армения. Принятие данного решения правительства РА исходит из статьи 19 Закона Республики Армения “О праздниках и памятных днях Республики Армения”.

28 мая - День провозглашения Первой Республики Армения, нерабочий четверг. Следующая за ним пятница устанавливается нерабочим днем, в итоге будет 4 выходных дня.