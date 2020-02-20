Акоп Аршакян совершил рабочий визит в Республику Арцах

Делегация во главе с министром высокотехнологичной промышленности Армении Акопом Аршакяном совершила рабочий визит в Республику Арцах. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, в рамках визита министр встретился с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном, министром экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левоном Григоряном, секретарем Совета безопасности Республики Арцах Аршавиром Гарамяном, посетил ряд действующих в Арцахе предприятий.

В ходе встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном был обсужден ряд вопросов, касающихся развития наукоемких сфер в Арцахе и взаимодействия двух армянских государств в этом вопросе, возможности разработки координированного подхода вооруженных сил Арцаха и Армении и военно-промышленного комплекса. Акоп Аршакян встретился также с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном. Во встрече принял участие также и министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян. Были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления сотрудничества в ряде сфер, локализации успешного опыта развития высокотехнологичной сферы Армении, полноценного использования интеллектуального потенциала молодежи Арцаха и реализации практических шагов в этом направлении.

Стороны отметили важность встреч в подобном формате и взаимных визитов отраслевых специалистов, что даст возможность обеспечить представленность молодежи Арцаха в программах, направленных на развитие технологического, инженерного образования, военной промышленности и предпринимательства.

Была достигнута договоренность о переносе отраслевого взаимодействия в новую плоскость, в качестве первого шага была отмечена необходимость инвентаризации проблем. Были затронуты также программы доступности связи и развития сферы почтовых услуг.

В рамках рабочего визита министр высокотехнологичной промышленности Армении посетил также ряд действующих в Арцахе предприятий, Фонд “Центр информационных технологий Арцаха”, ознакомился с оснащенностью центра, беседовал с сотрудниками. Был обсужден ряд вопросов, касающихся сферы ИТ, бизнес-инкубационных услуг и стимулирования технологического предпринимательства.