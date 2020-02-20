Раскрыт случай кражи из Дадиванка: трое молодых людей подвергнуты приводу

Раскрыт случай кражи из церковного комплекса Дадиванка. Сотрудники Шаумянского районного отделения полиции Республики Арцах подвергли приводу трех жителей Гегаркуникской области Армении Н. С. 1996 г.р., Г. А. 1995 г.р. и Ж. С. 1995 г.р.

Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Полиции Республики Арцах.

Преступники проникли в зал небольшой церкви и украли шкатулку с казной. Кража конфискована.

Расследованием занимается Шаумянское районное отделение Полиции Республики Арцах.