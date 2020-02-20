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Экс-премьер Грузии Мерабишвили после освобождения из тюрьмы намерен вернуться в политику

Экс-премьер Грузии Мерабишвили после освобождения из тюрьмы намерен вернуться в политику

Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили в среду вышел из тюрьмы, отсидев шесть лет и девять месяцев за совершение ряда должностных преступлений. Кадры освобождения Мерабишвили в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания Mtavari Arkhi.

Выйдя из тюрьмы, он заявил, что намерен активно заниматься политической деятельностью, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мерабишвили с 7 июня по 18 декабря 2004 года занимал пост министра госбезопасности Грузии, с декабря 2004 до июля 2012 года - главы МВД страны, с июля до октября 2012 года был премьер-министром республики. В мае 2013 года он был арестован по обвинению в совершении ряда преступлений.




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БелТА


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