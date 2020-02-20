Шант Саркисян стартовал с победой в “Aeroflot open 2020”
11:07, 20 Февраль, 2020
Армянские шахматисты в Москве начали выступления на турнире “Aeroflot open 2020”.
Как передает «Арменпресс», выступающие в группе “А” Габриел Саркисян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян завершили партии вничью. Шант Саркисян одержал победу.
В группе “А” Тигран Арутюнян, Овик Айрапетян, Лилит Мкртчян, Анн Саркисян опередили своих соперников. Элина Даниелян поделила очко с Давидом Геворгяном.
“Aeroflot Open 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.