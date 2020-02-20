Омбудсмен инициировал независимый мониторинг процесса референдума по конституционным реформам

11:02, 20 Փետրվար, 2020

С целью гарантирования участия в референдуме и соблюдения других прав граждан Защитник прав человека Армении инициировал независимое наблюдение за процессом референдума по конституционным реформам. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“1. Учитывая пределы полномочий Омбудсмена, данное заявление не имеет целью дать оценку вопросу или целесообразности проведения референдума или связанным с ним позициям.

Процесс проведения референдума - реальность и непосредственно связан с правами граждан. Следовательно, возникает необходимость применения полномочий Защитника прав человека с целью гарантирования этих прав.