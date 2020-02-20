Омбудсмен инициировал независимый мониторинг процесса референдума по конституционным реформам
11:02, 20 Փետրվար, 2020
С целью гарантирования участия в референдуме и соблюдения других прав граждан Защитник прав человека Армении инициировал независимое наблюдение за процессом референдума по конституционным реформам. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
“1. Учитывая пределы полномочий Омбудсмена, данное заявление не имеет целью дать оценку вопросу или целесообразности проведения референдума или связанным с ним позициям.
Процесс проведения референдума - реальность и непосредственно связан с правами граждан. Следовательно, возникает необходимость применения полномочий Защитника прав человека с целью гарантирования этих прав.
- Соответственно, наблюдение за организацией и проведением референдума по конституционным поправкам будет относиться ко всей кампании референдума, ко дню референдума и после референдума.
- Мониторинг будет полностью осуществлен на основе основополагающих принципов независимой, беспристрастной и аполитичной работы с учетом границ полномочий Омбудсмена.
- Решением омбудсмена уже создана рабочая группа.
- В течение всех организационных работ и проведения референдума, а также в день проведения референдума рабочая группа будет ежедневно отслеживать сообщения средств массовой информации о предполагаемых нарушениях прав.
- Будет обеспечено надлежащее рассмотрение адресованных защитнику устных и письменных жалоб, в том числе и поступивших по горячей линии сигналов.
- В рамках всего процесса референдума планируется поддерживать тесную связь со всеми компетентными органами, в том числе с Центральной избирательной комиссией. С последней уже состоялись обсуждения основных принципов совместной работы. Защитник прав человека в рамках своей компетенции будет тесно сотрудничать с наблюдателями, пропагандистскими сторонами и их доверенными лицами. Будет также активное сотрудничество с организациями гражданского общества и СМИ, вовлеченными в процесс.
- Защитник прав человека отдельно будет рассматривать отношение к журналистам, чтобы гарантировать уважение к профессиональной работе журналиста и их беспрепятственную работу.
- Особое внимание Защитника и его сотрудников будет уделено вопросам оскорблений, унизительной речи и ненавистнических высказываний. Защитник особо заявляет, что эти явления не защищены гарантиями свободы слова и поэтому недопустимы.
- Лица, занимающие общественные должности, ограничены своим официальным статусом. Необходимо проявить высокую ответственность в этом процессе, имеющем важное значение для страны. Защитник прав человека требует от всех чиновников строго соблюдать границы своего статуса.
- Защитник обращается ко всем сторонам, участвующим или не участвующим в референдуме, а также ко всем пользователям социальных медиа с призывом воздерживаться от заявлений и высказываний, содержащих оскорбление или ненависть, а также от обсуждения подобных вопросов. Необходимо с уважением относиться к отличающимся мнениям и проводить все обсуждения в атмосфере солидарности.
- По вопросам участия в референдуме и прав, связанных с процессом референдума, к омбудсмену можно обращаться по номерам круглосуточной телефононой связи горячей линии “116” или - 096 116 100”, - говорится в заявлении, распространенном отделом по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.