Трамп назначит посла США в Германии главой Национальной разведки

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что назначит американского посла Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Соответствующее объявление американский лидер сделал в среду в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Рад сообщить, что Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Ричард очень хорошо представлял нашу страну, жду с нетерпением работы с ним", - отметил Трамп.

"Я хочу поблагодарить [нынешнего исполняющего обязанности директора] Джозефа Макгуайра за его прекрасную работу. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ним, возможно, в другом качестве в администрации", - сказал Трамп.

Гренелл сменит Джозефа Макгуайра, который временно исполняет обязанности директора Национальной разведки США с момента отставки Дэниела Коутса летом 2019 года. Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.