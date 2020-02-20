ИОБПП Армении подвел итоги работы, проделанной в 2019 году

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении в течение 2019 г. осуществил все мероприятия, предусмотренные на этот год, направленные на предотвращение возможных неприемлемых рисков, имеющих вредное воздействие на жизнь или здоровье потребителей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов.

Фитосанитария

Осуществлено наблюдение 160 пунктов продаж реализуемых в республике пестицидов и агрохимикатов, проведен отбор проб и сделано около 500 лабораторных экспертиз. С целью выявления распространенности и географии вредных организмов на растениях на всей территории республики был проведен также фитосанитарный мониторинг, на лабораторную экспертизу было представлено около 5000 образцов.

Ветеринария

Проведен ветеринарный мониторинг около 1000 хозяйствующих субъектов. В частности, в хозяйствах, занимающихся рыбоводством и производством рыбной продукции.

На центральном и областном уровне были проведены обсуждения с лицами, занимающимися убоем скота, лицами реализующими мясо, фермерами, органами местного самоуправления, а также с лицами и организациями, желающими основать новые скотобойни, были представлены установленные законодательством требования, обсуждены поднятые проблемы. Минимальные требования, предъявляемые к данной деятельности, были предоставлены бенефициарам посредством информационных листков.

Безопасность пищевых продуктов

Были проведены мероприятия государственного контроля как в Ереване, так и во всех областях республики - наблюдения 618, проверки - 78, мониторинг - 582. Также были организованы работы по вывозу, уничтожению и дезинфекции опасных пищевых продуктов, образовавшихся в результате пожара на холодильной территории “Дзюник”, предотвращая и полностью устраняя возможную санитарно-эпидемиологическую опасность, угрожающую населению.

Международное

В результате сотрудничества с Ветеринарной организации Исламской Республики Иран были утверждены двусторонние ветеринарные сертификаты, которые дают возможность экспортировать через Иран скот из Республики Армения в Ирак, Катар, ОАЭ, Кувейт.

Информирование

В течение года проводились работы по информированию потребителей и хозяйствующих субъектов. Были проведены агитационные кампании, циркулировали информационно-социальные ролики, подготовлены фильмы, буклеты, плакаты. Отмечались Международный день защиты прав потребителей и Международный день ветеринарии, Неделя борьбы с противомикробной резистентностью, в этих рамках был организован ряд мероприятий.

Одним из достижений Инспекционного органа 2019 года является избавление от коррупционных элементов в системе, упрощение функций в сфере импорта и экспорта и снижение избыточного администрирования, а также повышение авторитета Инспекционного органа на международных площадках.