Одним светлым человеком стало меньше: соболезнования в связи с кончиной Ерванда Манаряна

Должностные лица выражают соболезнования в связи с кончиной народного артиста Армении Ерванда Манаряна.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с Ервандом Манаряном.

“Покойся с миром, дорогой мастер”.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что Ерванд Манарян был образцом свободной мысли и непринужденного представителя интеллигенции.

“С глубокой скорбью узнал о смерти любимого артиста и достойного гражданина Ерванда Манаряна. Трудно оценивать пройденный им долгий и плодотворный творческий путь. Он был образцом свободного ума, непринужденного и неуклонного представителя интеллигенции, в полном смысле слова народного артиста. У нас стало меньше светлого присутствия...”, - отметил он.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян также выразил соболезнование, отметив, что артист Ерванд Манарян, представитель интеллигенции, гражданин всегда останется в наших мыслях и сердцах. В связи с кончиной Ерванда Манаряна соболезнования выразил и председатель НС Армении Арарат Мирзоян. “С глубокой скорбью узнал об уходе из жизни одного из величайших армян нашего времени - Ерванда Манаряна. От нас ушел один из лучших граждан Армении, один из лучших деятелей искусства, один из лучших представителей интеллигенции. Покойся с миром, мастер”, - написал Мирзоян на своей странице Facebook.

Ерванд Манарян родился в 1924 году в Араке. Учился в местной школе “Айказян”, затем в американских и персидских колледжах Тегерана. В 1946 году эмигрировал в Армению, учился в ереванском художественно-театральном институте, режиссерский факультет которого он окончил в 1952 году. В качестве актера и режиссера служил в Ереванском театре музыкальной комедии им. А. Пароняна и в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна. Ерванд Манарян снял ряд документальных и художественных фильмов, таких как “Армянская миниатюра, “Микаел Налбандян”, “Киоск на платформе”, “Свет”, “Рождение лекарств”, “Вновь наступило лето” и др.

Им написаны сценарии для фильмов “Тжвжик”, “Хозяин и слуга”, “Белые берега” и других. В прессе публиковались его рассказы и статьи. Манарян снялся в ряде известных фильмов, таких как “Невеста с севера”, “Хаос”, “Сват Моргана” и др.

В 2003 году Ерванду Манаряну было присвоено звание заслуженного артиста Республики Армения, а в 2005 году ему была вручена премия “Артавазд”. В 2018 году Ерванду Манаряну присвоено звание народного артиста Республики Армения.