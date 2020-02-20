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В ВОЗ сообщили, сколько длится инкубационный период новой коронавирусной инфекции

В ВОЗ сообщили, сколько длится инкубационный период новой коронавирусной инфекции

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем пять-шесть дней. Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в среду вечером в Женеве информационном бюллетене, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ВОЗ ссылается на проведенные в мире исследования, анализ статистических данных и результаты математического моделирования. Подчеркивается, что "согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет пять-шесть дней". Вместе с тем он может длиться от "нуля до 14 дней". В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от двух до десяти дней.

 




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БелТА


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