Интерес США к Армении значительно возрос:  Армянская ассамблея Америки

Интерес США к Армении значительно вырос. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью “Голосу Америки” сказал сопредседатель Армянской ассамблеи Америки, адвокат Энтони Барсамян.

По его словам, если в 2019 году армяно-американские отношения ознаменовались признанием Геноцида армян в обеих палатах Конгресса США и предоставлением Армении американской помощи на сумму около 60 млн долларов, то в этом году перспективы значительно шире.

По словам Энтони Барсамяна, прогресс Армении замечают и в руководящих кругах США.

“Заметна заинтересованность американской стороны в содействии новой демократии Армении, как страны, которая изо дня в день регистрирует прогресс в этом направлении. Как американец армянского происхождения, я ожидаю большего от своего правительства и при встречах с представителями властей США подчеркиваю, что сейчас самое лучшее время для оказания помощи Армении в осуществлении реальных судебно-правовых реформ”, - отметил он.

По словам Энтони Барсамяна, хотя борьба за признание Геноцида продолжится до признания этой трагической реальности и президентом США, как это сделал в 1980-х годах Рональд Рейган, тем не менее, в повестке армяно-американских отношений торгово-экономические и инвестиционные перспективы должны играть более значимую роль. Именно продвижением этих вопросов должны заниматься армяне, проживающие за рубежом.