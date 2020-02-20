В Канаде почти 70 человек пострадали в ДТП с участием более 200 машин

По меньшей мере 69 человек пострадали в результате ДТП с участием 200 автомобилей в пригороде Монреаля Ла-Прери. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Авария произошла на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели. По данным полиции, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии. С места аварии вывезены около 150 человек.

В ДТП попали, в частности, более 10 грузовиков, бензовоз, а также рейсовый и школьный автобусы, в которых находились люди. По предварительной оценке, порядка 50 автомобилей не подлежат восстановлению.