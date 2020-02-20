В Магадане самолет ударился о землю при взлете

Самолет Ан-2 в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.

"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек", - сообщил собеседник агентства. По данным пресс-службы правительства области, на борту было 11 пассажиров и три члена экипажа.

в результате инцидента пострадали семь человек. самолет принадлежит частной компании.