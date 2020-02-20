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Преступник в Германии расстрелял посетителей двух баров и скрылся

Преступник в Германии расстрелял посетителей двух баров и скрылся

По меньшей мере 9 человек погибли от стрельбы, устроенной неизвестными в немецком городе Ханау. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bild.

Также говорится о пяти пострадавших, получивших тяжелые ранения. Их состояние оценивается как критическое.

По информации СМИ, преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там.

В городе введен режим спецоперации.

О мотивах преступника данных пока нет. По информации германских СМИ, он, скорее всего, действовал в одиночку.

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в немецком городе Ханау, обнаружен мертвым у себя дома, рядом с ним найдено еще одно тело. Об этом сообщается в четверг в Twitter местной полиции.

 

 




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БелТА


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