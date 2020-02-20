Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 среды по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 394 человека, смертельных случаев - на 114. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 108 человек.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56,3 тыс. человек, состояние более 11,86 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 16 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.