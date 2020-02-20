В этот день укрепилось наше единство: послание президента Армении по случаю Дня возрождения Арцаха

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня возрождения Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Дорогие соотечественники, сегодня День возрождения Арцаха, с чем поздравляю всех нас!

Название Дня полностью передает то, что происходило на центральной площади Степанакерта 20 февраля. В этот день возродился не только Арцах, возродилась и армянская мечта, идея независимой государственности. В этот день укрепилось наше единство, и прозвучал мощный сигнал, что настало время восстановления справедливости, победы свободы.

Арцахское движение, которое молниеносно распространилось в Армении и нашло отклик у всего армянства, где бы они ни были, было прелюдией к независимости Арцаха и независимости самой Армении. Вскоре он стал маяком, к которому были направлены взоры широких народных масс Советского Союза, жаждущих свободы и демократии.

В основе очередных выборов президента Республики Арцах и Национального собрания, которые состоятся спустя чуть более месяца, лежит именно Арцахское движение, решение, объявленное 32 года назад на центральной площади Степанакерта, решение жить свободно и независимо. Вчера оно был поворотным, сегодня оно необратимое, а завтра - станет постоянным, вечным.

Мир находится в постоянном и продолжительном изменении, и Арцах является частью этого мира. 32 года назад Арцахское движение по-своему сумело сдвинуть колесо, кажущееся неподвижный, сумело изменить мышление, сумело расширить границы свободы и справедливости и, благодаря всему этому, сформировать государство с героическим народом.

Арцах заслужил и имеет право на свободную и независимую жизнь и на родину на карте мира, исторически принадлежащую ему.

Да здравствует свободный и мощный Арцах! Да здравствует героический армянский народ!”, - говорится в послании президента Армении.