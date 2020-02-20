Дорога Сотк-Карвачар закрыта

МЧС Армении сообщает, что 20-го февраля по положению на 08:35 часов в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, на неопределенное время будут закрыты.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств – труднопроходим.

В городах Джермук Вайоц Дзорской области, Сисиан, Горис, Каджаран, Мегри, Гавар, Мартуни, Варденис Гегаркуникской области и на участке Сараван-Зангер идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось 247 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.