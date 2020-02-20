Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Дорога Сотк-Карвачар закрыта

Дорога Сотк-Карвачар закрыта

МЧС Армении сообщает, что 20-го февраля по положению на 08:35 часов в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, на неопределенное время будут закрыты.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств – труднопроходим.

В городах Джермук Вайоц Дзорской области, Сисиан, Горис, Каджаран, Мегри, Гавар, Мартуни, Варденис Гегаркуникской области и на участке Сараван-Зангер идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось 247 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации