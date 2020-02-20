Цены на цветные металлы - 19-02-20

ЛОНДОН, 20 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.03% и составила 1712.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.71% и составила 5770.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.16% и составила 1878.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.29% и составила 12780.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.72% и составила 16510.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.15% и составила 2144.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.91% и составила 22708.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.