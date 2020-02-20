“Аталанта” и “Лейпциг” одержали победы: Лига чемпионов

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов соревновались “Аталанта” – “Валенсия”, “Тоттенхэм” – “Лейпциг”.

Как передает «Арменпресс», “Аталанта” дома обыграла “Валенсию” со счетом 4:1. В составе итальянского клуба отличились Ханс Хатебур (дубль), Йосип Иличич и Ремо Фройлер. Автором гола “Валенсии” стал Денис Черышев.

В другом матче дня “Тоттенхэм” дома уступил “Лейпцигу” с минимальным счетом. Единственный гол в составе немецкого клуба забил Тимо Вернер.