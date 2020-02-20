Газета “Айастани Анрапетутюн”: Чудо рождения

“С первых же дней образования молодого Кашатагского района Республики Арцах в райцентре Бердзор под руководством фронтового врача и преданного делу освобождения Арцаха общественного деятеля Буниатяна начало действовать районное медобъединение. Больница была расположена в плохо приспособленном, неудобном здании, без медицинского оборудования. В 2011 году началось строительство нового здания больницы, которое завершилось в конце прошлого года. Из-за плохих условий здания, нехватки медоборудования, а также отсутствия врача-специалиста в последние годы в больнице, действующей в Бердзоре, не принимались роды. Сейчас совершенно иная картина: после сдачи нового здания и по сей день здесь - уже были слышны крики 7 новорожденных. 18 февраля был особый день для медобъединения. В операционной новой больницы, оснащенной всем необходимым оборудованием, в которой все соответствующие условия, состоялась первая операция - кесарево сечение. После операции я беседовала с врачами. Исполнительный директор Кашатагского районного медобъединения был воодушевлен, рад, наконец, можно работать в условиях со всем медоборудованием. Исполнительный директор Степанакертского центра здоровья матери и ребенка В. Осипов, говоря об операции, сказал, что она прошла отлично, высоко оценил работу гинеколога А. Машуряна. Воодушевлены и медсестры, которые работали со всей ответственностью. Будем надеяться, что пополнится и медицинский персонал, и кашатагцы в случае проблем со здоровьем будут приходить в больницу Бердзора, которая находится на трассе, ведущей в Степанакерт, и часто предоставляет свои услуги и путешествующим”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.