«Сделай Армению снова зеленой»: статья Foreign policy об Армении

Престижный журнал Foreign Policy опубликовал статью об Армении, озаглавленную так: «Сделай Армению снова зеленой» (Make Armenia Green Again). Как сообщает Арменпресс, автор статьи побывал в одном из сел Араратской области, поговорил с его жителями, которые рассказали о своей повседневной жизни, стрельбе с азербайджанской стороны, а также о том, как сделать страну зеленой.

«Опираясь на мирную революцию, новое правительство Армении во главе с бывшим журналистом Николом Пашиняном пообещало удвоить лесной покров страны к 2050 году в рамках обязательств Армении по Парижскому климатическому соглашению».

В рамках программы ведется поиск решения проблем изменения климата, борьба с незаконными рубками деревьев, борьба против утраты биоразнообразия и против опустынивания.

Автор статьи отмечает, что масштабная программа посадки деревьев администрации Никола Пашиняна будет одним из главных двигателей лесовосстановления Армении.