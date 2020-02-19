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Премьер-министр Армении посещает дома граждан и дарит им книги

Премьер-министр Армении посещает дома граждан и дарит им книги

Премьер-министр Никол Пашинян посещает дома граждан и дарит им книги. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр транслирует это в прямом эфире в Facebook.

«Идем дарить книги», - написал Никол Пашинян.

Глава правительства беседует с гражданами, интересуется их бытом и проблемами.

19 февраля - день рождения великого армянского писателя, поэта, публициста Ованеса Туманяна. С 2008 года именно в этот день в Армении отмечается День дарения книг.




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БелТА


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