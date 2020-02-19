Убийство Гургена Маргаряна является ярким примером пропаганды безнаказанности: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся убийства армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште азербайджанским преступником Рамилем Сафаровым. «Сегодня мы отдаем дань памяти армянского офицера Гургена Маргаряна, который стал невинной жертвой ненависти, расизма и антиармянской политики. Мы выражаем нашу солидарность всем членам семьи и друзьям Маргаряна.

Убийство Гургена Маргаряна и последующее помилование и прославление осужденного убийцы являются ярким примером пропаганды безнаказанности. Мы обязаны предотвращать дальнейшие инциденты с такими преступлениями на почве ксенофобии», - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр Пашинян на своей странице в Twitter.

Азербайджанский преступник Сафаров 19 февраля 2004 года в Будапеште, на трехмесячных курсах НАТО, ночью 16 ударами топора зверски убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению с условием, что приговор не будет пересмотрен в течение 30 лет, однако 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где должен был продолжать отбывать наказание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал его и освободил, повысив воинское звание и выплатив накопленную за 8 лет зарплату. Помилование преступника подверглось резкой критике Азербайджана со стороны международного сообщества.