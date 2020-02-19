«Молитва за жителей Уханя»: армяне рядом с китайским народом

В Большом выставочном зале Союза художников Армении 19 февраля состоялось мероприятие «Молитва за жителей Уханя: одно полотно в заверение о единой поддержке». Мероприятие было организовано Государственной академией художеств Армении, Армянским государственным педагогическим университетом имени Хачатура Абовяна, Союзом художников Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи на мероприятии министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отметил: «Я хочу приветствовать это символическое событие под эгидой Союза художников Армении, которое направлено на то, чтобы выразить нашу поддержку дружественному народу Китая в борьбе с новым типом коронавируса, на этот раз с помощью культурного мероприятия.

Взаимосвязи между нашими народами через различные сферы культуры и мероприятия были непрерывными и восходящими. Они способствовали расширению взаимного признания и дружбы между нашими народами. И теперь, в эти трудные времена, армянский народ рядом с дружественным китайским народом».