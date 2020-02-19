Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Журналисты из ведущего американского издания о событиях в киноиндустрии The Hollywood Reporter составили список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Все 77 картин распределили по дате выхода, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, в феврале стоит посмотреть "Эмму", "Зов предков", "Последнее, чего он хотел" и "Человека-невидимку". В марте обратите внимание на анимационный фильм "Вперед", историческую драму "Путь домой", боевик "Бладшот", "Тихое место 2" и "Мулан".

Апрель будет за 25-м фильмом о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Но, по мнению авторов THR, еще можно сходить на фантастический боевик "Новые мутанты", мультфильм "Тролли. Мировой тур" и триллер "Антебеллум".

В мае выходит долгожданный блокбастер Marvel со Скарлетт Йоханссон "Черная вдова". А еще комедия "Блондинка в законе 3", мультипликационный фильм "Скуби-ду", триллер "Женщина в окне" и, разумеется, "Форсаж 9".

Лето стоит начать с "Чудо-женщины: 1984", мультфильма "Душа" от студии Pixar или "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. В июне также выходит киномюзикл "На высоте" и хоррор "Кэндимен".

В июле, наверное, придется ночевать в кинотеатрах.

В этом месяце выйдут: "Миньоны: Грювитация", "Охотники за привидениями: Наследники", самый дорогой триллер в истории кинематографа Кристофера Нолана "Довод", "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето, комедия "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом и приключенческий боевик "Круиз по джунглям".

В последний месяц лета будем любоваться Киану Ривзом в "Билле и Теде", слушать голос Анджелины Джоли (актриса озвучила слониху Стеллу. — Прим.ред.) в детском фильме "Айван, единственный и неповторимый" и наблюдать за Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном в комедийном боевике "Телохранитель жены киллера".

Журналисты из THR считают, что осень стоит встречать походом на фильм "Охотник на чудовищ" с Милой Йовович или на хоррор "Заклятие 3: По воле дьявола". Или сделать перерыв и дождаться октября.

В середине осени и научно-фантастический фильм "Биос" с Томом Хэнксом выйдет, и детектив "Смерть на Ниле" (экранизация романа Агаты Кристи). А перед Днем всех святых можно сходить на ужастик "Хэллоуин убивает".

В ноябре в кинотеатрах представят "Тихий омут" с Мэттом Деймоном, блокбастер Marvel "Вечные" с Анджелиной Джоли, Китом Харрингтоном, Сальмой Хайек и другими звездами Голливуда в главных ролях, а также боевик "Годзилла против Конга" — делаем ставки.

Перед новым годом состоится премьера комедии "Поездка в Америку 2" с Эдди Мерфи, мюзикла "Вестсайдская история", сиквела мультфильма "Семейка Крудс" и боевика "Завтрашняя война" с Крисом Прэттом.