В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020

В Лондоне, на стадионе O2 Arena, объявили лауреатов самой престижной британской музыкальной премии Brit Awards 2020, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рэпер Stormzy во второй раз забрал высшую награду в номинации "Лучший британский сольный исполнитель".

Поп-певица Mabel получила такую же награду, только как исполнительница.

Ее дебютный альбом High expectations сразу занял первые позиции в британском чарте UK Albums Chart, а позже попал в Billboard 200.

Певец Льюис Капальди единственный забрал две статуэтки: в номинациях "Лучшая композиция" и "Лучший британский новый исполнитель".

На сцене O2 Arena он исполнил свой хит "Someone you loved".

После релиза в ноябре 2018 года этот трек возглавил музыкальные чарты Великобритании и США.

Рэпер Дэйв (Dave) стал лауреатом в номинации "Лучший британский альбом".

Его пластинка Psychodrama, выпущенная в марте 2019 года, возглавила хит-парад UK Albums Chart.

Обладательницу пяти премий "Грэмми" Билли Айлиш выбрали "Лучшей иностранной певицей".

На церемонии она впервые исполнила в живую песню "No time to die", записанную для нового фильма о Джеймсе Бонде.

"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.

Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.

Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.