Национальный киноцентр Армении планирует в текущем году оцифровать и восстановить фильм “Пепо”

Национальный киноцентр Армении планирует в 2020 году оцифровать и восстановить фильм Амо Бекназаряна “Пепо”, снятый в 1935 году.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян

“Армянский вариант “Пепо” 1935 года не сохранился, есть лишь небольшой отрывок. Для нас этот процесс очень важен, поскольку этот год для “Пепо” – юбилейный”, - отметила Мирзаханян.

Она сказала, что в Национальном архиве Армении найдены нитропозитивные ленты фильма, которые будут восстановлены и оцифрованы. Директор Национального киноцентра Армении выразила уверенность, что в этом деле их поддержит Министерство образования, науки и культуры Армении.

Мирзаханян также подчеркнула, что в 2020 году они собираются отремонтировать территорию киноцентра по адресу Теряна 3А.

“В 2019 году Министерство НОКС поддержало нас, чтобы мы смогли подготовить чертежи и надеюсь, что в этом году ведомство выделит сумму и начнется строительство”, - сказала директор Национального киноцентра Армении.

Национальный киноцентр Армении на данный момент находится на территории “Арменфильма”, которая снимает в аренду.