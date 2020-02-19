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Бако Саакян провел рабочее совещание в райцентре Мартуни

Бако Саакян провел рабочее совещание в райцентре Мартуни

19 февраля в райцентре Мартуни президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей районной администрации и общин, и обсудил с ними вопросы, касающиеся осуществления ряда социально-экономических программ. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На совещании присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.




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БелТА


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