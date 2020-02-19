ЕК приняла цифровую стратегию ЕС, включающую правовые нормы для искусственного интеллекта

Еврокомиссия (ЕК) приняла цифровую стратегию Евросоюза, включающую принципы разработки правовых норм для развития и внедрения искусственного интеллекта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя данную стратегию.

"Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию. Она должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъем европейской экономики, и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии", - отметила фон дер Ляйен.