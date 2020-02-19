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ЕК приняла цифровую стратегию ЕС, включающую правовые нормы для искусственного интеллекта

ЕК приняла цифровую стратегию ЕС, включающую правовые нормы для искусственного интеллекта

Еврокомиссия (ЕК) приняла цифровую стратегию Евросоюза, включающую принципы разработки правовых норм для развития и внедрения искусственного интеллекта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя данную стратегию.

"Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию. Она должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъем европейской экономики, и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии", - отметила фон дер Ляйен.

 

 




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БелТА


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