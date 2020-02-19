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В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого украинского Boeing поврежден

В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого украинского Boeing поврежден

Бортовой самописец ("черный ящик") сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" поврежден. Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское официальное информагентство IRNA со ссылкой на министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами.

"Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского авиалайнера... После ремонта "черный ящик" будет расшифрован, добавил Хатами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте IRNA в среду.

 




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БелТА


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