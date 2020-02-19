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Умерла актриса из «Ангелов Чарли 2»

Умерла актриса из «Ангелов Чарли 2»

Американская актриса Джанет Дюбуа скончалась у себя дома в городе Глендейл, штат Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артистка умерла во сне. Ее кончина стала неожиданностью для семьи. За несколько недель до смерти Дюбуа появилась на встрече с поклонниками. Актрисе было 74 года.

Американским зрителям Дюбуа наиболее известна по роли в ситкоме «Добрые времена», выходившем с 1974 по 1979 год. Она играла роль Виллоны Вудс. Также актриса снялась в фильме «Ангелы Чарли 2: Только вперед» и сериалах «Скорая помощь», «Беверли-Хиллз 90210» и «Детектив Раш».

 

 




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БелТА


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