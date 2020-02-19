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Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом

Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом

Главный врач Восьмой больницы Уханя заразилась новым типом коронавируса и проходит лечение. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Beijing News.

Ранее в сети появились сообщения о том, что главврач Восьмой больницы Ван Пин заболела пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, и в настоящее время находится в критическом состоянии в реанимации отделения интенсивной терапии больницы "Циньиньтань", для спасения ее жизни необходима была плазма крови.

В Восьмой больнице подтвердили изданию, что главврач учреждения действительно заразилась коронавирусом и проходит лечение.

Ранее во вторник стало известно о смерти главного врача еще одной больницы в Ухане - госпитале "Учан". Лю Чжимину был 51 год, он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от коронавируса.

 




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БелТА


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