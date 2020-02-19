Гюмрийский “Ширак” сыграл вничью с датской командой

“Ширак” провел товарищеский матч с командой Дании.

Как передает Арменпресс, это была последняя товарищеская встреча Гюмрийского футбольного клуба “Ширак”, проводящего учебно-тренировочный сборы в Анталии. “Ширак” соревновался с датской командой “Vanlysse”. Матч завершился вничью со счетом - 3:3. В составе армянского клуба отличились Лева Мрян, Вардан Арзоян и Рудик Мкртчян.

Чемпионат Армении по футболу возобновится 28 февраля. Сейчас турнирную таблицу Высшей лиги возглавляет “Лори” с 28 очками. По 27 очков имеют “Арарат-Армения”, “Алашкерт” и “Арарат”. С 25 очками на 5 месте “Ширак”, “Ноа” имеет 24 очка. “Пюник” имеет в своем активе 20 очков, “Урарту” - 17, “Гандзасар-Капан” - 14 очков. Нет очков у “Еревана”.