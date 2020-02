Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл пытались зарегистрировать торговую марку Sussex Royal для ряда проектов, таких как продажа собственной линии одежды, канцелярских товаров, книг и учебных пособий. Помимо этого, они хотели открыть благотворительную организацию Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex (Фонд герцога и герцогини Сассекских),сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе приватного разговора королева, принц Гарри и Маркл сошлись во мнении, что им необходимо провести ребрендинг. Пара согласилась, что использование бренда Sussex Royal после их отречения от титулов и отказа от королевских привилегий вызовет в обществе ряд вопросов. В результате было принято решение, что герцоги Сассекские зарегистрируют свои проекты, в том числе официальный сайт и благотворительный фонд, под новым именем.