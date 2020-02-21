“Ереванский бестселлер”: лидирует “Рождественский ангел”, переводческая литература, январь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Десятка представлена на основе продаж января.

Первое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

“Манон Леско” аббата Прево занимает второе место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На третьей горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага - Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На четвертом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и твердом желании осуществить ее. В ней мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой страны и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На пятом месте - книга Нарине Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Нарине Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Нарине и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, оказывающихся в непрекращающихся передрягах. Она пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

Сборник рассказов Тома Хэнкса “… То, что чувствует мое сердце” на шестом месте. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еше и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в области литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

Книга выходца из Ливана Халила Джибрана “Пророк” заняла седьмое место. Впервые она была издана в 1923 году, после переведена на более чем 50 языков. Оригинал книги на английском языке. Она была источником вдохновения для известных деятелей искусства того времени - Джона Леннона, Пола Маккартни, а также и политиков Джона Ф. Для Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 оригинальных эссе, посвященных таким общечеловеческим темам, как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевела Сона Кюркчян.

На восьмом месте – ”Падение” Альбера Камю”. В одном из шумных баров ночного Амстердама незнакомец с бокалом в руках представляет анонимному собеседнику историю своих взлетов и падений. Вымышленный диалог, в котором читателю суждено угадывать ответы. В основе этой повести Альбера Камю, написанной в 1956 году, - история реального падения молодой незнакомки с Парижского моста, которую не удалось спасти. Дальнейшая жизнь главного героя, как и окружающая его реальность, становится долгой траекторией падения. Перевела Шушаник Тамразян.

На девятом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

И наконец, на десятом месте Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66)