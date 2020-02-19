Количество печатаемых чеков ККМ неуклонно растет: председатель КГД

Количество печатаемых в Армении кассовых чеков неуклонно растет.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

“Количество чеков ККМ неуклонно растет. В январе этого года чеков ККМ было напечатано на более чем 9 млн больше, чем в январе прошлого года”, - сказал Ананян.

Ананян отметил, что поднимается правосознание людей, однако во всех странах, во всех обществах есть люди, которые постоянно будут пытаться тем или иным способом не платить налоги, скрывать доходы, действовать в тени. “Наши функции заключаются в их раскрытии и в формировании культуры уплаты налогов”, - сказал он.

Говоря о проявлении заинтересованности людей, варианте чеков ККМ с выигрышем, он отметил, что не разделяет этого мнения. Нужно уговаривать людей, призывать, просить, принуждать и так продвигаться вперед”, - сказал Ананян.