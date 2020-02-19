На борту Diamond Princess зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом

Новый коронавирус обнаружен еще у 79 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, которое в среду начали покидать пассажиры. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 621 человек. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется. Ранее в среду судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус. В эту первую группу также вошли две гражданки РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера.