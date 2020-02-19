В день дарения книги Араик Арутюнян дарил прохожим интересные произведения

День рождения Ованеса Туманяна, 19 февраля, отмечается в Армении как День дарения книги. В связи с этим министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян рядом с Национальной детской библиотеки им. Хнко Апера дарил прохожим произведения представителей армянской и зарубежной литературы. Он принял участие в 16-ой Ереванской ярмарке-выставке детско-юношеской книги и читал детям сказки.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Араик Арутюнян сказал, что выручка от ярмарки будет направлена в Фонд “Кохб”, который реализует важные культурно-образовательные программы в приграничных районах. “Думаю, подобные традиции повышают интерес к чтению”, - сказал министр.

Касаясь книг, которые он собирается подарить своим родным, министр отметил, что он еще походит по ярмарке и сделает выбор. “Сегодня я получил много книг в подарок: “Маленький принц”, несколько произведений Туманяна, одну из книг Гранта Матевосяна, которая только вышла в свет. Должен признаться, что давно не читал книг, потому что постоянно вынужден читать различные доклады и проекты законов. Для того, чтобы с удовольствием читать художественную книгу, голова должны быть немного свободнее”, - подчеркнул он.

В рамках программы ярмарки “Послы сказки” Араик Арутюнян прочитал маленьким читателям книгу Ованеса Туманяна “Собака и кот”. Дети знали ее наизусть, и еще до того, как Арутюнян начал читать, они с большим воодушевлением продекламировали начало известного произведения.

Министр призвал школьников много читать и сказал, что чтение - это знание, которое очень необходимо в жизни. Арутюнян пожелал им быть дружелюбными, терпимыми друг к другу.