В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране, это результаты предварительного анализа, следует из сообщения, опубликованного информационным порталом иранского правительства.

"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях (анализ) дал положительный результат", - приводятся в сообщении слова представителя минздрава, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.