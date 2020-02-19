Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием, если лидер Турции Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Давайте пока не будем исходить из худших сценариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия предполагает реагировать в ситуации, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.

"Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий", - добавил Песков.