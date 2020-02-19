Никто не лишен водительских прав из-за системы баллов: Пашинян назвал причины лишения прав

С момента внедрения системы баллов регулирования дорожного движения ни один водитель не лишился водительских прав в результате ее применения.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“На сегодняшний день 311 водителей лишены водительских прав, но никто из этих водителей не лишился их из-за системы баллов. Нет ни одного водителя, лишенного прав из-за системы баллов. Эти водители лишились прав из-за грубых грубых нарушений. Из них 27 лишились за вождение автомобиля без государственных номеров. 16 человек лишились за вождение в нетрезвом состоянии. 6 человек из-за избегания проверки состояния трезвости. 180 человек лишились за применение алкоголя выше 0,5 миллиграмма. За неподчинение и бегство лишились прав 2 человека, за установку маячков и специальных сигналов 3 человека, еще 77 человек не только лишились прав, но и против них возбуждены уголовные дела”, - написал премьер.

Никол Пашинян отметил, что, по прогнозам полиции, в результате применения системы баллов, вероятные лишения водительских прав будут и с марта по апрель.

“Когда будут зафиксированы первые лишения правя, мы проведем глубокий анализ, чтобы понять, что делать, чтобы общественная безопасность была на более высоком уровне”, - отметил Пашинян.

9 декабря Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект о введении системы баллов регулирования дорожного движения. Лицу, имеющему права на управление транспортными средствами, со дня получения водительского удостоверения сроком на один год предоставляется 9 баллов. В случае нарушения правил из общих единиц, выданных лицу, совершившему правонарушение, автоматически выводятся штрафные баллы, установленные за правонарушение, предусмотренное соответствующей статьей Кодекса. Штрафные баллы из 100 правонарушений в сфере дорожного движения предусмотрены для 20.