Скончалась поэтесса, публицист Седа Вермишева

На 88-м году жизни скончалась поэтесса, публицист, член Союза писателей Армении Седа Вермишева. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе писателей Армении.

Седа Вермишева окончила экономический факультет ЕГУ, затем аспирантуру. Около 25 лет она работала старшим научным сотрудником в Институте экономики и планирования Армянской ССР.

Она была членом правления Союза российских армян и Президиума российско-армянской дружбы при Правительстве РФ.

Седа Вермишева - автор около трех десятков научных, публицистических, поэтических книг на армянском и русском языках.

За активную национально-общественную, литературно-публицистическую деятельность она была удостоена медалей “Мовсес Хоренаци”, “Нерсес Шнорали”, “М. Лермонтов” и ряда других высоких наград Республики Армения, Российской Федерации, Республики Арцах, Союза российских армян и других организаций.

Национально-общественная, литературно-научная заслуженная деятельница Седа Вермишева надолго останется в памяти ее единомышленников, коллег и читателей.