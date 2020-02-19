Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он рассказал об этом в интервью The New York Times.

По словам актера, алкогольная зависимость разрушила его брак и карьеру. Аффлек боролся с ней в течение последних 20 лет.

47-летний актер рассказал, что больше всего в жизни сожалеет о разводе со своей супругой — актрисой Дженнифер Гарнер. Он отметил, что из-за своего поведения испытывал стыд, который разрушал его еще больше. Однако, когда брак распадался, в 2015-2016 году Аффлек, по его словам, стал пить еще больше. Также актер рассказал в интервью, что проблемы с алкоголем повлияли на то, что он отказался от роли Бэтмена.

Актер добавил, что испытывает вину перед тремя детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и сыном Сэмюэлем 7 лет. Он посетовал, что не хотел бы, чтобы они смотрели видео о нем в интернете, на которых он в состоянии опьянения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Аффлек также рассказал о фильме «Вне игры», в котором сыграет школьного тренера по баскетболу Джека Каннингэма, борющегося с алкоголизмом.

В октябре прошлого года Аффлек попал на видео в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда отмечалось, что актер продолжительное время борется с алкогольной зависимостью. Он неоднократно оказывался в реабилитационных клиниках.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси», а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.