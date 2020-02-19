Образовательные учреждения не будут вовлечены в какой-либо политический процесс: министр НОКС

Министр образования, науки и культуры Араик Арутюнян уверяет, что образовательные учреждения не будут вовлечены в политические процессы. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Араик Арутюнян отметил, что они это доказывают делом.

“В Армении уже состоялись несколько выборов, и у нас нет никаких фактов, что какое-либо учебное заведение или его руководство каким-то образом были вовлечены в эти процессы. В любом случае, для того, чтобы обезопасить себя от прежних неприятных ситуаций, мы с ЦИК разработали циркуляр и отправили в учебные заведения, чтобы наши коллеги знали свои права и обязанности”, - сказал министр.

По его словам, в обществе нет нетерпимости и ненависти.

“Мы можем выйти на улицу, побеседовать с людьми и увидеть, что этого почти нет. Эта ненависть между армиями фейков в социальных сетях”, - сказал Араик Арутюнян.