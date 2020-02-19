Неизвестный похитил шкатулку с казной Дадиванка

18 февраля в Шаумянское районное отделение Полиции Республики Арцах по телефону поступило сообщение от жителя Шаумянского района Г. Г. 1965 г.р., что в церкви Дадиванк была совершена кража.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Полиции Республики Арцах.

Сотрудники Шаумянского районного отделения Полиции Республики Арцах выяснили, что в тот же день в период с 18:50 до 19:40 неизвестное лицо похитило шкатулку с казной, находящуюся в церковном комплексе.

Расследованием занимается Шаумянское районное отделение Полиции Республики Арцах.