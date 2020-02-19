Герои Азербайджана - убийцы спящих армян, и эта политика до сих пор не изменилась

Армянский офицер Гурген Маргарян, находящийся в Будапеште для участия в курсах НАТО, 19 февраля 2004 года во сне 16 ударами топора был убит азербайджанцем Рамилем Сафаровым. Жестокое убийство армянского офицера - это не просто убийство, это выражение политики, проводимой Азербайджаном, политики, существовавшей до этого убийства и продолжающейся и по сей день.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение в беседе с журналистами 19 февраля выразил эксперт по вопросам Азербайджана аналитического центра “Орбели” Тарон Ованнисян.

Упомянув коварное убийство армянского офицера, эксперт отметил: “Эта история всем нам известна, но это история о проводимой Азербайджаном политике, которая была и до трагического убийства Гургена Маргаряна, и сохраняется до сих пор. Позже в августе 2012 года Рамиль Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, по всей вероятности, в обмен на крупную сделку. По указу Ильхама Алиева Сафаров был освобожден и там его уважают и чтят как героя. Ему повысили воинское звание, выдали зарплату за 7 лет и до сих пор он продолжает жить в Азербайджане в статусе героя. В этот день мы обязаны еще раз вспомнить, что в Азербайджане героями являются убийцы спящих армян, и это не изменилось. Это отнюдь не эмоциональное восприятие, это реальность, с которой мы имеем дело”, - подчеркнул Ованнисян.

Эксперт напомнил еще один случай в дни апрельской войны 2016 года: один из азербайджанских прапорщиков показывал отрезанную голову военнослужащего Армии обороны Кярама Слояна в своих селах и восторгался этим.

“Потом мы увидели фотографии, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев награждал данного военнослужащего. Сегодня он спокойно проживает в Азербайджане, и также для азербайджанской молодежи стал героем. То есть, поступок Рамиля Сафарова был не единственным случаем, есть много таких случаев, в Азербайджане есть и другие военные преступники. Это то государство, с которым мы имеем дело”, - заключил Ованнисян.