Идеи молодых начинающих предпринимателей не остаются незамеченными

19 февраля государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян встретился с молодыми людьми, победившими в конкурсе лучших бизнес-программ “Арцахского молодежного форума 2019”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью государственного министра Республики Арцах.

Государственный министр, как и обещал, молодых людей, осуществляющих первые шаги в сфере предпринимательства, в качестве стартового капитала наградил денежными премиями в размере 300 000 драмов. Программы начинающих предпринимателей из Шушинского, Мартакертского и Мартунинского районов касались детского текстиля, тепличного хозяйства, производства бетонных плит и цветочных ваз. Молодые люди представили свои программы, подчеркнув важность подобных мероприятий. В свою очередь Григорий Мартиросян заверил, что инициативы по развитию предпринимательства и реализации новых идей среди молодежи будут продолжительными, и государство продолжит содействовать молодым предпринимателям в деле создания и расширения собственного бизнеса.

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян 2 ноября в общине Ванк Мартакертского района встретился с участниками ежегодной программы “Арцахский молодежный форум-2019”. Григорий Мартиросян с целью расширения возможностей молодежи в общинах Арцаха, стимулирования создания предприятий участниками молодежного форума объявил конкурс бизнес-программ со стартовым капиталом в 300 тысяч драмов для трех успешных программ.