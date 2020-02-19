Президент Армении получил предложение об отставке начальника военной полиции

18 февраля в аппарате президента Армении из аппарата премьер-министра Республики Армении получено предложение об отставке начальника военной полиции МО Республики Армении Артура Багдасаряна и начальника управления морально-психологического обеспечения ВС Республики Армении Алексана Алексаняна. Об этом Арменпресс сообщила помощник президента Армении Асмик Петросян.

Артур Багдасарян назначен на должность начальника военной полиции МО Республики Армении 25 мая 2017 года, а Алексан Алексанян назначен на должность начальника управления обеспечения морально-психологического ВС РА 28 ноября 2019 года.