Известен день первого судебного заседания по делу Сержа Саркисяна и других

Первое судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саркисяна и других состоится 25 февраля в 15:00.

Это сведение Арменпресс поличил из судебной информационной системы “datalex”. Судья суда общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк Ваге Мисакян принял в производство уголовное дело в отношении третьего президента Армении Сержа Саркисяна и других.

Сторона обвинения - начальник управления по надзору за законностью досудебного производства Генеральной прокуратуры Армении Арсен Мартиросян.

Согласно обвинительному заключению, Сержу Саркисяну предъявлено обвинение в том, что он в период с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, занимая должность президента РА, являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, используя свое должностное положение, в период с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года путем растраты организовал хищение от государства РА в особо крупных размерах - 489,160,310 драмовом, совершенное группой лиц.

Серго Карапетяну предъявлено обвинение в том, что он в период с 31 декабря 2010 г. по 20 сентября 2016 г., являясь министром сельского хозяйства РА, то есть членом правительства РА, должностным лицом, по подстрекательству владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, при организации действующего президента РА Сержа Саркисяна, исходя из иной личной заинтересованности при содействии своего заместителя Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РА Геворга Арутюняна, используя и других должностных лиц, в составе группы умышленно осуществил растрату государственных средств, находящихся в Резервном фонде правительства РА в особо крупных размерах - в общей сложности 489.160.310 драмов РА.

Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение в том, что он, являясь владельцем ООО “Флеш”, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года, в ходе реализации программы государственного содействия землепользователям РА с целью приобретения дизельного топлива для сельскохозяйственных работ по доступным ценам, побудил Серго Карапетяна, занимающего в 2013 году должность министра сельского хозяйства Республики Армения, осуществить растрату государственных средств, находящихся в Резервном фонде правительства РА, в особо крупных размерах - в общей сложности 489.160.310 драмов РА.

Самвелу Галстяну предъявлено обвинение в том, что он в период с 14 апреля по 9 июня 2003 года, занимая должность заместителя министра сельского хозяйства РА, являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, используя свое должностное положение, в период с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года, содействовал осуществлению растраты государственных средств, находящихся в Резервном фонде правительства РА, в особо крупных размерах - в общей сложности 489.160.310 драмов РА.

Геворгу Арутюняну предъявлено обвинение в том, что он в период с 25 июня 2012 года по 12 января 2015 года, занимая должность начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РА, являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, используя свое должностное положение, в период с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года содействовал осуществлению растраты государственных средств, находящихся в Резервном фонде правительства РА в особо крупных размерах - в общей сложности 489.160.310 драмов РА.