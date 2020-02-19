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Арсен Торосян встретился с вице-президентом Корейского агентства международного сотрудничества

Арсен Торосян встретился с вице-президентом Корейского агентства международного сотрудничества

Министр здравоохранения Арсен Торосян, находящийся с рабочим визитом в Республике Корея встретился с вице-президентом Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Баеком Сукхи. Стороны обсудили перспективы и возможности реализации совместных программ развития. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Арсен Торосян поблагодарил за недавно утвержденную Министерством иностранных дел Кореи программу, в рамках которой Министерство здравоохранения Армении приобретет ультразвуковое оборудование и передаст его областным медицинским центрам.

Вице-президент Корейского агентства международного сотрудничества предложил армянским специалистам в Корее принимать участие в курсах по здравоохранению для повышения профессиональных навыков. Арсен Торосян приветствовал это предложение.

На встрече обсуждались также возможности реализации в будущем более широкомасштабных программ.




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БелТА


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